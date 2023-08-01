В июле ВСУ уже третий месяц подряд показывали рекорды по уничтожению техники российских оккупационных войск с акцентом на артиллерию и средства ПВО, которые традиционно размещаются во второй и третьей линиях обороны. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, по количеству уничтоженной за июль ствольной артиллерии рф совсем немного не хватило до абсолютного рекорда. Показатель составил 677, второй за все время полномасштабного вторжения.

"Количество уничтоженных РСЗО продемонстрировали абсолютный рекорд. Обусловлено это было так же тем, что РОВ вынуждены были из-за потерь в ствольной артиллерии стягивать РСЗО ближе к линии боестолкновений, но после резкого скачка потерь, отказались от этой затеи", — пишет эксперт.

ВСУ за июль также показали абсолютный рекорд по уничтожению вражеской ПВО. При этом компенсация средсв ПВО — очень проблематичный процесс, и потеря каждой единицы сейчас практически невосполнима.

Уничтожение автотранспорта противника сохранилось на очень высоком уровне. Кроме того, третий месяц подряд устанавливается абсолютный рекорд по уничтожению вражеской спецтехники.

"Таким образом, 3 месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в рамках рекордно уничтожаемой техники, а так же нарастающих логистических проблем, приводят к поступательной утрате боеспособности РОВ на определённых плацдармах. Где порвётся первая?", — добавил Александр Коваленко.

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