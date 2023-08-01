Так, сегодня, 1 августа, под удар рашистов попала больница, пишет Politeka.net.

«Прямое попадание в операционную КНП "Херсонская городская клиническая больница им Е. Е. Карабелеша" ХМР. Террористы убили молодого врача, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры», – сообщили в Министерстве здравоохранения о трагедии.

Также ранение получила медсестра.

Херсон, последствия обстрела

В результате атаки пострадали два этажа больницы.

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"Продолжается разбор завалов, окончательное количество пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении Минздрава.

О последствиях новой атаки на Херсон также сообщили в ГСЧС Украины:

«Россия – страна террористов. Сегодня в результате артобстрела по Херсону было повреждено хирургическое отделение Херсонской городской клинической больницы. К сожалению, погиб врач, пострадала медсестра.

На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник».

Херсон

Херсон, последствия обстрела

Последние новости Украины:

Резко увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу.

Также сообщалось о последствиях ночной атаки на Харьков.

Кроме того, Politeka.net писала, что появилось предупреждение о новых атаках на Киев.