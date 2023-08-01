Так, сегодня, 1 августа, под удар рашистов попала больница, пишет Politeka.net.
«Прямое попадание в операционную КНП "Херсонская городская клиническая больница им Е. Е. Карабелеша" ХМР. Террористы убили молодого врача, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры», – сообщили в Министерстве здравоохранения о трагедии.
Также ранение получила медсестра.
В результате атаки пострадали два этажа больницы.
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"Продолжается разбор завалов, окончательное количество пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении Минздрава.
О последствиях новой атаки на Херсон также сообщили в ГСЧС Украины:
«Россия – страна террористов. Сегодня в результате артобстрела по Херсону было повреждено хирургическое отделение Херсонской городской клинической больницы. К сожалению, погиб врач, пострадала медсестра.
На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник».
Последние новости Украины:
Резко увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу.
Также сообщалось о последствиях ночной атаки на Харьков.
Кроме того, Politeka.net писала, что появилось предупреждение о новых атаках на Киев.