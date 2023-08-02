Тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются, но появились новости и вселяющие надежду кадры.

Так, в Сети появилось уникальное видео, на котором видны руины Бахмута с позиций ВСУ, пишет Politeka.net.

"Вот он, родной Бахмут", - комментирует автор кадров.

В свою очередь боец ​​ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

По его словам, украинские защитники из 77 ОАэмбр и 22 ОМБр очень эвективно уничтожают оккупантов.

Также «демон» рассказал, что враг теряет технику и попадает в плен.

«Но пока за счет сложных минирований и рельефа, а местами и преимущества в количестве огня арты им удается замедлять наше движение. Замедлять, но не останавливать. Отдельный привет ребятам, которых не называю, но которые ходили погулять по Бахмуту недавно и затрофеили кое-что», - заинтриговал «Бахмутский демон».

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг безуспешно пытался вернуть позиции под Бахмутом, продолжается наступление ВСУ на юге.

Согласно сообщению, на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области.

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