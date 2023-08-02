Так, в Сети появилось уникальное видео, на котором видны руины Бахмута с позиций ВСУ, пишет Politeka.net.
"Вот он, родной Бахмут", - комментирует автор кадров.
В свою очередь боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
По его словам, украинские защитники из 77 ОАэмбр и 22 ОМБр очень эвективно уничтожают оккупантов.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Виталий Ким показал предательницу, которой теперь светит пожизненное: что она натворила
Переполох в Черном море: российские корабли атакованы
Трагедия в Кривом Роге, резко увеличилось число пострадавших: что происходит на месте атаки
Ужасные последствия ночного удара по Харькову: обрушились целые этажи, есть раненые
Также «демон» рассказал, что враг теряет технику и попадает в плен.
«Но пока за счет сложных минирований и рельефа, а местами и преимущества в количестве огня арты им удается замедлять наше движение. Замедлять, но не останавливать. Отдельный привет ребятам, которых не называю, но которые ходили погулять по Бахмуту недавно и затрофеили кое-что», - заинтриговал «Бахмутский демон».
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг безуспешно пытался вернуть позиции под Бахмутом, продолжается наступление ВСУ на юге.
Согласно сообщению, на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области.
Последние новости Украины:
Когда закончится война – озвучены главные сценарии.
Также сообщалось о переполохе в Черном море.
Кроме того, Politeka.net писала об ужасных последствиях ночной атаки на Харьков.