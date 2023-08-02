От взрывов встряхнуло, в частности, Киев, пишет Politeka.net.
«Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа «Shahed». Группы дронов заходили в Киев одновременно с нескольких направлений», - сообщили в КМВА.
К счастью, силами и средствами ПВО все воздушные цели, а это более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены.
На сейчас известно о падении обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.
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Однако обошлось без серьезных разрушений и пожаров, информация о пострадавших отсутствует.
Ранее в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку.
Кроме того, ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.
«В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы», – сообщили в Одесской ОГА.
Данных о пострадавших не поступало.
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Также сообщалось об угрозе с Севера – враг лезет через границу.
Кроме того, Politeka.net писала, что был назван вероятный преемник Путина.