К сожалению, есть пострадавшие, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Согласно сообщению, около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу.

«Враг в очередной раз прицельно избивал по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями», - говорится в сообщении.

На данный момент известно о двух раненых – в среднем тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

«Утром обстрелы центра Херсона продолжились. оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней херсонки», - сообщили в ОВА.

К счастью, женщина не пострадала, но здание получило повреждения.

В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131».

Пуски «шахедов» осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Украинским защитникам удалось уничтожить 23 ударных БПЛА. Большинство «шахедов» были уничтожены в Киевской и Одесской областях.

«К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», – сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Также сообщалось, что жилые квартиры столицы накрыло смертоносным огнем.

Кроме того, Politeka.net писала, что российские оккупанты убили молодого врача в Херсоне.