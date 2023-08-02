К сожалению, есть пострадавшие, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Согласно сообщению, около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу.
«Враг в очередной раз прицельно избивал по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями», - говорится в сообщении.
На данный момент известно о двух раненых – в среднем тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.
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«Утром обстрелы центра Херсона продолжились. оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дома 78-летней херсонки», - сообщили в ОВА.
К счастью, женщина не пострадала, но здание получило повреждения.
В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131».
Пуски «шахедов» осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).
Украинским защитникам удалось уничтожить 23 ударных БПЛА. Большинство «шахедов» были уничтожены в Киевской и Одесской областях.
«К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», – сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
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Также сообщалось, что жилые квартиры столицы накрыло смертоносным огнем.
Кроме того, Politeka.net писала, что российские оккупанты убили молодого врача в Херсоне.