У Мережі з'явилися вражаючі кадри, зроблені у момент нічної атаки на столицю.

Зокрема, на відео можна побачити момент після збиття ворожого "Шахеда" над житловими кварталами Києва.

Багатоповерхівки буквально накриває палаючими уламками дрону.

«Показовий приклад, чому не можна стояти біля вікна, поки збивають «Шахеди», – йдеться у коментарі до відео.

Про те, в який саме день зроблено кадри не уточнюється.

Нагадаємо, що чергову атаку «Шахедів» Київ пережив минулої ночі. Групи дронів летіли на Київ з кількох напрямків.

«Силами та засобами ППО всі повітряні цілі – понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені», - повідомляли у КМВА.

Також повідомлялося про падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Відомо про пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

На опублікованих рятувальниками кадрах також видно, що у приміщеннях, які перебували в епіцентрі вибухів, вилетіли вікна.

На щастя, обійшлося без жертв, постраждалих, пожеж та серйозних руйнувань.

Також ворожі дрони минулої ночі знову атакували Одеську область.

Внаслідок удару було пошкоджено елеватор, спалахнула пожежа.

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