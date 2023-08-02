Арчи Ирвинг пересмотрел потери обехи сторон, которые были задукоментированы порталом, на наличие дубликатов, пишет Politeka.net со ссылкой на выводы «аудита», которые в итоге были сделаны.

Так, согласно проведенной проверке, у России на 11487 единиц нашлось 136 дубликатов (1,2%). У Украины на 4067 единиц - 114 дубликатов (2,8%).

«Всего на 15 554 единицы - 2% дубликатов, если округлить», - отмечает паблик «Быть Или».

Находя дубликаты, Ирвинг сообщает об этом Oryx, и их удаляют из списков. В связи с этим пользователи могут видеть на портале, что, к примеру, было 11 490 потерь, а стало 11 487.

Согласно «аудиту» OSINT-наблюдателя Арчи Ирвинга, сделано несколько выводов.

«Дубликаты среди украинских потерь встречаются в два раза чаще, чем у России. Это связано как раз с эффектом "одна единица со 100 разных ракурсов" от российских военкоров. Общая погрешность в 2% ничтожно мала - задокументированные Oryx потери максимально достоверны», - отмечается в сообщении.

Что же касается самих цифр потерь, то потери России в технике почти втрое выше украинских. При этом аргументы, мол, украинским военным запрещено фотографировать свою технику, поэтому их задокументированных потерь так мало – не работают, ведь свои потери никто в сеть не выкладывает.

Добавим, тем временем в Сети появились кадры уничтожения танка оккупантов под Бахмутом.

«Меткий прилет FPV-дрона не оставляет пепла от российского танка в окрестностях Бахмута», - прокомментировал кадры журналист Юрий Бутусов, добавив, что «в главных ролях» группа М2 Центра спецопераций СБУ и дрон украинского производства от группы Эскадрон.

Отметим, что, согласно данным Генштаба ВСУ, на утро 2 августа потери российских оккупантов выглядели следующим образом:

Последние новости Украины:

Центр Херсона под огнем - выяснились трагические подробности.

Контрнаступление вблизи - Валерий Залужный показал могучего "зверя" на передовой.

Также сообщалось, что ВСУ начали подготовку к освобождению Крыма.