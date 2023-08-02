Дипломатический скандал между Украиной и Польшей вышел на новый уровень и начал грозить большими проблемами.

На риски скандала между Украиной и Польшей указал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.

В частности, Романенко предлагает президенту Украины утихомирить членов своей команды.

«Президенту стоит угомонить свою недалекую хамовитую команду в противном случае он рискует остаться один на один с обозленным народом и Россией. С хорошо предсказуемым результатом», - отметил Романенко.

По словам политолога, что выбранная тактика «наглого фрондирования с Западом» является «не только контрпродуктивной, но и опасной».

«Заявление замглавы МИД Польши о том, что отношения с Украиной не в лучшей форме еще один тревожный сигнал в череде других тревожных сигналов, что звучат с Вильнюса», - подчеркнул Юрий Романенко.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после того, как украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.

В МИД Польши также заявили, что отношения с Украиной "в последнее время не самые лучшие".

Павел Яблонский

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что между странами "нет общего согласия" и посоветовал Украине "не нападать на своих союзников".

«...Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время не является лучшим. Никто этого не скрывает», - сообщил Яблонский.

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