Анализируя ситуацию южнее Бахмута, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец обращает внимание, что передовые подразделения 72-й и 57-й омсбр противника почти на всем отрезке между городом и Курдюмовкой отошли за железную дорогу.

Таким образом, Клещеевка и Андреевка, предполагает Машовец, находятся в так называемой "серой зоне". По крайней мере, формально.

«На этом направлении за последние двое суток, говорят, случилось две вещи: командование противника таки ввело в бой по направлению на с. Клещеевка 1307-й мсп ТрВ (это тот, который сосредотачивался в районе с. Зайцево). И, вроде бы, в южной части Бахмута разворачиваются подразделения 141-го специального моторизованного полка внг "Россгвардия" им. А.Кадырова (я считаю, это еще нужно проверить)», - подчеркивает аналитик.

И эти события, отмечает Машовец, не совсем «нормальные».

«На сегодняшний день только перечень соединений, частей и подразделений, которые противник сосредоточил в южной части г.Бахмут и южнее города, напоминает какую-то ударную группировку оперативного масштаба», - говорит аналитик, перечислив, какие бриагды, батальоны и полки стащил враг на этот участок фронта.

При этом Машовец уточнил, что данные приведены без учета артиллерии.

«И, тем не менее, на этом направлении противник продолжает отходить... Одновременно стягивая сюда все, что возможно, и даже "невозможно". В этой связи, у любого адекватного военного возникает целый ряд соответствующих вопросов...», - подчперкнул Машовец.

Последние новости Украины:

Валерий Залужный показал мощного "зверя" на службе у ВСУ на передовой.

Потери оккупантов на поле боя - вскрылись реальные данные.

Также сообщалось, что отделение "ПриватБанка" в Киеве оказалось в эпицентре взрыва.