Арчі Ірвінг переглянув втрати обох сторін, які були задукоментовані порталом, на наявність дублікатів, пише Politeka.net з посиланням на висновки «аудиту», які були зроблені.

Так, згідно з проведеною перевіркою, у Росії на 11487 одиниць знайшлося 136 дублікатів (1,2%). Україна має на 4067 одиниць - 114 дублікатів (2,8%).

«Усього на 15 554 одиниці – 2% дублікатів, якщо округлити», – зазначає паблік «Бути Або» .

Знаходячи дублікати, Ірвінг повідомляє про це Oryx, і їх видаляють зі списків. У зв'язку з цим користувачі можуть бачити на порталі, що, наприклад, було 11490 втрат, а стало 11487.

Відповідно до «аудиту» OSINT-спостерігача Арчі Ірвінга, зроблено кілька висновків.

«Дублікати серед українських втрат зустрічаються вдвічі частіше, ніж у Росії. Це пов'язано саме з ефектом "одна одиниця зі 100 різних ракурсів" від російських воєнкорів. Загальна похибка у 2% дуже мала - задокументовані Oryx втрати максимально достовірні», - наголошується в повідомленні.

Що ж до самих цифр втрат, то втрати Росії в техніці майже втричі вищі за українські. При цьому аргументи, що, мовляв, українським військовим заборонено фотографувати свою техніку, тому їх задокументованих втрат так мало – не працюють, адже своїх втрат ніхто в мережу не викладає.

Додамо, тим часом, у Мережі з'явилися кадри знищення танка окупантів під Бахмутом.

"Влучний приліт FPV-дрону не залишає попелу від російського танка на околицях Бахмута", - прокоментував кадри журналіст Юрій Бутусов, додавши, що "в головних ролях" група М2 Центру спецоперацій СБУ та дрон українського виробництва від групи Ескадрон.

Зазначимо, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, на ранок 2 серпня втрати російських окупантів виглядали так:

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