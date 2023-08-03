Военный эксперт Том Купер рассказал о проблемах россиян на фронте. Об этом специалист сообщил в своем блоге.

Как отметил специалист, ВСУ уничтожили три моста из Крыма, которые связывают полуостров с материковой частью Украины. Таким образом россиянке лишились Армянского и Чонгарского автомобильных мостов, а также Чонгарского железнодорожного моста. Таким образом не смотря на неудачу с железнодорожным Крымским мостом оккупанты остались без снабжения на юге Украины.

"Масса российских войск на юге Херсона и на юге Запорожья теперь определенно отрезана от снабжения: если не отремонтировать Чонгарский железнодорожный мост, единственное место, где оккупанты могут пополнить запасы своих войск в этих частях Крыма, — это порт Бердянск", - отметил эксперт.

Специалист добавил, что есть железнодорожная ветка из Донецка в Мелитополь еще, но там слишком близкое расстояние к фронту. Поэтому приходится использовать грузовики. А у россиян все плохо с большими грузовиками, поэтому российские войска должны на этом участке довольствоваться тем, что есть у поля боя. Альтернативный вариант, наслаждаться остатками уничтоженных военных складов в Мелитопольском и Токмакском районах.

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