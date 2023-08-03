Российские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Украины в пределах Черниговской и Сумской областей.

О происходящем на северной границе Украины сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Politeka.net.

По его словам, только в июле в полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины ДРГ противника.

Оккупанты пытаются попасть в Украину на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

Лезет враг в темное время суток.

"Однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - заверил Наев.

Командующий Объединенных сил также сообщил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Добавим, ранее Наев подчеркнул, что на территорию Беларуси прибывают наемники ЧВК «Вагнер», но украинские защитники реагируют и создают такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для врага.

В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек.

Неожиданностями для врага также станут невзрывные и взрывные заграждения.

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