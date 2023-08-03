О происходящем на северной границе Украины сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Politeka.net.
По его словам, только в июле в полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины ДРГ противника.
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"Однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - заверил Наев.
Командующий Объединенных сил также сообщил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.
Добавим, ранее Наев подчеркнул, что на территорию Беларуси прибывают наемники ЧВК «Вагнер», но украинские защитники реагируют и создают такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для врага.
В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек.
Неожиданностями для врага также станут невзрывные и взрывные заграждения.
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