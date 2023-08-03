Про це, як пише Politeka.net, в повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, росіяни обстрілювали з «Градів», мінометів, артилерії. Окрім центра, російські окупанти атакували прибрежні райони міста, внаслідок чого спалахнули пожежі.

«Вечором вони обстрілювали з «Градів», мінометів, артилерії», - повідомив Толоконніков.

У центрі міста внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень одна з дипустанов. На щастя, без постраждалих.

Ніч також була на Херсонщині дуже гучною. А вже зранку росіяни скинули три авіабомби на Козацьке. Попередньо, без постраждалих.

Коза́цьке — селище міського типу, яке знаходиться у Новокаховській міській громаді Бериславського району Херсонської області.

Населений пункт був окупований російськими військами у перший день вторгнення, того ж дня в будівлю сільської ради влучив російський снаряд.

Після звільнення селище стало епіцентром постійних обстрілів російської армії, наразі воно фактично повністю знищене.

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