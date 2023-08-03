Так, вернувшийся с войны наемник ЧВК «Вагнер» убил 6 человек, пишет Politeka.net.

Кошмар разыгрался в селе Деревянное республики Карелия.

«История стандартная. 37-летнего уголовника Игоря Софонова выпустили из тюрьмы убивать украинцев. Но внезапно выяснилось, что отморозкам все равно кого убивать. Поэтому, вернувшись домой, они стали убивать россиян.

Вместе с подельником Софонов сначала вломился в один дом и убил всех его жильцов. А затем то же самое повторили в соседнем доме. Дома сожгли, чтобы скрыть следы преступления», - коротко рассказал о трагедии журналист Денис Казанский.

Журналист также отметил, что самое потрясающее в этой истории является, то, что эти же люди, россияне, потом «яростно орут, что «Буча фейк», и в Украине российские военные ничего подобного совершить не могли».

В свою очередь журналист и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что новостей о страшных деяних, которые на территории россии творят участники «СВО» станет только больше.

«… На россии народ недоволен. Простите, а чего вы ждали. Людей с такой биографией амнистировали для войны в Украине. Думали, они будут «развлекаться» исключительно здесь? Но тут мы – злые, мотивированные на защиту своей земли с автоматами. А там вы – беззащитные. Выбор, который они сделают, очевиден. И не говорите, что вас не предупреждали. Но вы же слушали не предупреждения, а бодрые песни про СВО…», - отметил Сазонов, обращаясь к россиянам.

И вот теперь, подчеркивает Кирилл Сазонов, эти «герои россии» возвращаются.

«… Самым страшным кошмаром для россиян станут именно такие – свои. Я рад что мы не всех их возвращаем в пакетах. Даже наоборот – пусть едут домой сами. Там впереди много интересных вещей. Кстати, в Москве много денег. На заметку возвращающимся.

И явление это в масштабах будет только расти. Карма. Бумеранг. Воздаяние. Россияне, хоть одно слово знакомое? Тогда проще будет понять…», - подчеркнул Кирилл Сазонов.

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