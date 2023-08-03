Російських військових ніщо не зупиняє перед новими страшними злочинами.

Так, сьогодні зранку був зафіксований черговий обстріл міста Херсон, пише Politeka.net.

Російські окупанти били по громадському транспорту, який віз людей на роботу.

За словами керівника Офіса Президента Андрія Єрмака, попередньо відомо про поранення трьох людей.

На опублікованому Єрмаком фото видно, зокрема, сидіння залите кров’ю.

Також в Мережі з’явилися ще кадри з місця атаки, на одному з яких краплі крові пораненого пасажира пролилися на підлогу.

Відомо, що зранку російська армія вдарила по церкві у середмісті Херсона. Пасажири громадського транспорту отримали поранення, коли він їхав повз собору у момент удару.

Каретою "швидкої" їх шпиталізували.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний пенсіонер, лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо про удар трьома авіабомбами по селищу Козацьке на Херсонщині.

ОНОВЛЕНО:

Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі в Херсоні, відбувся повторний обстріл.

Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

Останні новини України:

Під обстрілом також знаходився Херсон.

Також повідомлялось, що житлові багатоповерхівки у Києві накрило вогнем.

Крім того, повідомлялось, що вулиці Херсона опинилися під смертельним вогнем.