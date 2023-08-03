Военный эксперт объяснил, что Россия никогда не была сильным морским государством.

"Величие" российского флота прищепили россиянам пропагандисты, а на самом деле Россия никогда не была морским государством.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, сейчас Россия громко заявляет об учениях своего флота в Балтийском море. Однако, со вступлением Швеции и Финляндии, для России Балтийское море уже перестает быть оперативной плоскостью, это будет внутреннее море стран НАТО.

"Вообще очень громко сказано об этих учениях. Россия никогда не была морским государством, за исключением разве что времен царизма Петра Первого и потом Екатерины II, когда действительно умели выйти на какие-то паритеты в европейском морском деле. Даже Советский Союз не смог выйти на полноценный паритет, за исключением подводного ракетного флота", - говорит Петр Черник.

Как отмечает эксперт, учения в Балтийском море российского флота – это скорее всего даже не столько политическая, как пропагандистская акция.

"Потому что свое население надо бесконечно держать в тонусе. Пропаганда слабеет на силе, если она становится явной. Чтобы она не стала явной, надо чем-то бесконечно подкармливать свою скотскую массу, потому что иначе тирания выжить не может. Вот в таком контексте я бы смотрел на это дело. Потому что, если брать потенциальное соотношение флотов той самой армии США, которая базируется довольно существенно в северных фьордах Норвегии, Российская Федерация не имеет никаких шансов", - говорит Петр Черник.

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