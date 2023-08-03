На днях два вертолета РФ со стороны Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. Однако серьезной реакции НАТО на это не последовало. Чтобы Альянс вступил в серьезную конфронтацию с Россией должно случится что-то более серьезное.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По словам эксперта, РФ сейчас прощупывает почву, как далеко можно зайти в провокациях стран НАТО. Однако ответа от блока не последует до тех пор, пока не будет серьезной провокации, типа ракеты "Искандер" по Варшаве.

"Мне кажется, что само НАТО не сработает. Почему? Потому что у них есть "троянский конь", который называется Венгрия. Я не представляю, как Венгрия в нынешнем режиме проголосует хоть за что-то против российской федерации. А значит полякам, и в первую очередь американцам, потому что Польша превращена в большой военный хаб американцев, надо будет думать, как давать ответ", - говорит эксперт.

Как отмечает Черник, российские вертолеты однозначно могли незаметно для радаров пересечь польскую границу, однако, сбивать их там не станут, потому что нужны быть неоспоримые доказательства вторжения, а их пока нет.

"Должно быть прямое очевидное доказательство нападения. Вот когда ракета "Искандер" прилетит в Варшаву, они зашевелятся. А эти все мелкие провокации, к величайшему сожалению, они будут игнорировать. Такая действительность. Мы украинцы в состоянии просто колоссального катастрофического негативного опыта. А они уверены, что они в состоянии безопасности", - говорит военный эксперт.

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