Доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, какая ситуация на Угледарском направлении. Об этом специалист сообщил на канале "Сейчас".

"Угледар, Авдеевка, Бахмут - эти города, которые будут вписаны в историю Украины, а для России станут кошмаром. Это места, где российская армия сломала себе позвоночник полностью и это сделало невозможным их движение дальше", - рассказал военный.

Как добавил доброволец, на Угледар кидали все, включая танки и тихоокеанскую дивизию морской пехоты. Но почти все они там и остались из-за стратегических и тактических ошибок, а наши защитники проявили креативный подход.

"Они очень хотели взять Угледар, город очень пострадал и выглядит, но не взяли его и почти все остались там. Хотя тоже об Угледаре, как и о Бахмуте, они несколько раз говорили, что в уже городе и первые его захватили", - добавил военный.

Доброволец также рассказал, что не смотря на их заявления у них ничего не вышло. А уже накануне поступила новость, что украинские защитники продвинулись южнее Авдеевки под Угледаром. А от Авдеевки до центра Донецка осталось всего 15 километров, поэтому оккупанты очень нервничают из-за этого.

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