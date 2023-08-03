Политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал возможность Путина посетить Турцию и встретится с Эрдоганом. Об этом эксперт рассказал в интервью "Сейчас".

"Для Эрдогана Путин подвергшийся этому санкционному давлению - это источник очень серьезных доходов. Значительная часть этой контрабанды, которую они называют изящно параллельным импортом, она идет через Турцию", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в Турции проблемы и Эрдоган считает, что игра стоит свеч. И хотя некоторые мировые игроки будут недовольны таким положением вещей, что Путину позволяют путешествовать в другие страны, но президент Турции считает риски оправданными.

При этом эксперт отметил, что Эрдоган до этого демонстрировал свою поддержку Украине, выражая ее необходимость вступления в НАТО. Также были и другие заявления, а теперь он считает, что может себе позволить подыграть немножко Путину, когда все видят, что он не сателлит России.

Не стоит забывать, что Путин очень переживает за свою безопасность. Поэтому, раз он летит в Турцию, то полностью уверен в своей неприкосновенности. И на такие переговоры точно не возьмут двойника, ведь это очень важная встреча для Путина.

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