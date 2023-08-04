Новый день на территории россии начался с целой серии взрывов.

Так, в местных пабликах Новороссийска рф сообщают об атаке морских дронов и звуках стрельбы, пишет Politeka.net.

В Сети уже начали появляються кадры с места, где ночью и рано утром якобы началась атака. На данный момент известно, что в Новороссийске произошло две серии взрывов. Первые прозвучали около часа ночи, а другие через несколько часов.

Взрывы произошли в районе Южной Озериевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

По некоторой информации, была атака на так называемый "нефтяной маяк", который представляет собой выносное устройство для приема нефти.

«Не спит с утра Новороссийск»,

«Тревожно,

«Просыпайтесь!»,

«Пытаются отбить атаку морских дронов»,

«Новороссийск наслаждается переливами взрывов во время атаки украинских морских дронов», - комментируют происходящее пользователи соцсетей.

Известно, что утром неспокойно было и в российском Екатеринбурге – там прозвучала воздушная тревога. Это очень напугало население.

Прогремел взрыв и во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму. Предварительно известно об атаке беспилотника на нефтебазу.

Местная так называемая власть утверждает, что все цели были сбиты.

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