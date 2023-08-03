Російські диверсанти намагаються проникнути на територію України в межах Чернігівської та Сумської областей.

Про те, що відбувається на північному кордоні України повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Politeka.net.

За його словами, лише у липні в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України ДРГ противника.

Окупанти намагаються потрапити в Україну на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

Лізе ворог в темну пору доби.

«Проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження», - запевнив Наєв.

Командувач Об’єднаних сил також повідомив, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Додамо, раніше Наєв підкреслив, що на територію Білорусі прибувають найманці ПВК «Вагнер», але укрїнські захисники реагують і створюють такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворога.

Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток.

Несподіванками для ворога також стануть невибухові та вибухові загородження.

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