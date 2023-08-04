Враг беспощадно ровняет с землей населенные пункты в Харьковской области.

Так, только за минувшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов, танков, используя КАБ и ракетное вооружение, били по Богодуховскому, Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .

В результате обстрелов в Волчанске повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

«В с. Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении. По с. Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой, поврежден частный дом», - рассказали в ОГА.

В результате обстрела в пгт Казачья Лопань повреждены три частных дома, хозяйственные постройки.

А в селе Петропавловка Купянского района после обстрелов произошел масштабный пожар в доме, поврежден гараж и два хозяйственных сооружения.

К счастью, пострадавшие среди гражданского населения за прошедшие сутки не зафиксированы.

Тем временем стало известно о новом жестоком обстреле Херсона.

Ночью российские захватчики попали в Херсоне в хозяйственное здание Патологоанатомического отделения одной из больниц и в здание котельной.

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Россияне нанесли новый страшный удар по жилым домам.

Также сообщалось о последствиях атаки на Киев.

Кроме того, напомним об очередной подлой атаке ночью на Украину.