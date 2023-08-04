Так, только за минувшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов, танков, используя КАБ и ракетное вооружение, били по Богодуховскому, Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .
В результате обстрелов в Волчанске повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
«В с. Бударки Чугуевского района в результате обстрела из танка произошел пожар в частном домовладении. По с. Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой, поврежден частный дом», - рассказали в ОГА.
В результате обстрела в пгт Казачья Лопань повреждены три частных дома, хозяйственные постройки.
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А в селе Петропавловка Купянского района после обстрелов произошел масштабный пожар в доме, поврежден гараж и два хозяйственных сооружения.
К счастью, пострадавшие среди гражданского населения за прошедшие сутки не зафиксированы.
Тем временем стало известно о новом жестоком обстреле Херсона.
Ночью российские захватчики попали в Херсоне в хозяйственное здание Патологоанатомического отделения одной из больниц и в здание котельной.
Последние новости Украины:
Россияне нанесли новый страшный удар по жилым домам.
Также сообщалось о последствиях атаки на Киев.
Кроме того, напомним об очередной подлой атаке ночью на Украину.