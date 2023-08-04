На видео, появившемся в Сети, видно, как надводный дрон с 450 кг тротила атакует судно.

«Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и не может выполнять свои боевые задачи.

«Судя по этому видео, на которое пропагандон не забыл нацепить свою лейбу, повреждения у корабля очень серьезные. Почти лег на борт, крен критический. До берега они, конечно, его дотянут, но нужно ставить в док. Полгода ремонта – минимум. Пробоина, пожалуй, большая», - прокомментировал кадры атаки на российский корабль военный журналист Сергей Ауслендер

Журналист подчеркнул, что Украина совершенно изменила рисунок войны на море.

«Не имея своего флота и почти не имея авиации, умудряется наносить флоту Орды такие потери. Черное море становится очень тесным для больших кораблей, а атаки идут уже в российских портах (это Новороссийск если что)», - отметил Ауслендер.

Сергей Ауслендер также предположил, что можно ожидать масштабной комбинированной атаки, то есть с моря и воздуха, сразу на несколько баз.

В свою очередь общественный активист и офицер ВСУ Евгений Карась, опубликовав фото подбитого корабля «Оленегорский горняк», отметил, что это украинцы гоняют врага «как шавок» по акватории Черного моря.

"Достигается две цели: прямое уничтожение объектов противника, мощная деморализация", - пояснил Карась, добавив, что "боевики Пригожина" в соцсетях уже морально готовы "можем повторить" с Путиным.

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