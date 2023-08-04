Новий день на території Росії розпочався із цілої серії вибухів.

Так, у місцевих пабликах Новоросійська Росії повідомляють про атаку морських дронів і звуки стрілянини, пише Politeka.net.

У Мережі вже почали з'являтися кадри з місця, де вночі та рано-вранці нібито почалася атака. Наразі відомо, що в Новоросійську сталося дві серії вибухів. Перші пролунали близько першої години ночі, а інші за кілька годин.

Вибухи сталися у районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

За деякою інформацією, була атака на так званий "нафтовий маяк", який є виносним пристроєм для прийому нафти.

"Не спить з ранку Новоросійськ",

"Тривожно",

«Прокидайтеся!»,

«Намагаються відбити атаку морських дронів»,

«Новоросійськ насолоджується переливами вибухів під час атаки українських морських дронів» , - коментують користувачі соцмереж.

Відомо, що вранці неспокійно було і в Єкатеринбурзі - там пролунала повітряна тривога. Це дуже налякало населення.

Пролунав вибух і в тимчасово окупованій Феодосії, що у Криму. Попередньо відомо про атаку безпілотника на нафтобазу.

Місцева так звана влада стверджує, що всі цілі були збиті.

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