Так, у місцевих пабликах Новоросійська Росії повідомляють про атаку морських дронів і звуки стрілянини, пише Politeka.net.
У Мережі вже почали з'являтися кадри з місця, де вночі та рано-вранці нібито почалася атака. Наразі відомо, що в Новоросійську сталося дві серії вибухів. Перші пролунали близько першої години ночі, а інші за кілька годин.
Вибухи сталися у районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.
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За деякою інформацією, була атака на так званий "нафтовий маяк", який є виносним пристроєм для прийому нафти.
"Не спить з ранку Новоросійськ",
"Тривожно",
«Прокидайтеся!»,
«Намагаються відбити атаку морських дронів»,
«Новоросійськ насолоджується переливами вибухів під час атаки українських морських дронів» , - коментують користувачі соцмереж.
Відомо, що вранці неспокійно було і в Єкатеринбурзі - там пролунала повітряна тривога. Це дуже налякало населення.
Пролунав вибух і в тимчасово окупованій Феодосії, що у Криму. Попередньо відомо про атаку безпілотника на нафтобазу.
Місцева так звана влада стверджує, що всі цілі були збиті.
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Також повідомлялося про нову атаку на Москву - є наслідки.
Крім того, Politeka.net писала про ДРГ, які намагаються пролізти через кордон України.