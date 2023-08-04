Успешная атака на корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске может сигнализировать о начале очень больших проблем оккупантов уже в море.

Военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер, анализируя атаку в Новороссийске, предполагает, что в дальнейшем они могут стать регулярными, пишет Politeka.net.

«Тут дело даже не в том, что грохнули это корыто 76 года постройки. Хотя тоже хорошо - даром его что ли в Северный флот перебрасывали. БДК сейчас несут на себе изрядную нагрузку по грузоперевозкам в Крым. Кстати, судя по поступающим фото и видео, крен у корабля нарастает, могут и не дотянуть», - прокомментировал кадры Сергей Ауслендер.

Журналист подчеркнул, что Новороссийск – это стратегический порта, по сути, южные морские ворота в Россиию. Через этот пункт идет огромное количество грузов, в том числе параллельного импорта.

«Если украинцам удастся поставить такие атаки на регулярную основу, то это, как минимум, здорово осложнит россиянам перевозки морем. Придется тратить колоссальные ресурсы на охрану сразу нескольких портов - Севастополя, Новороссийска и проч», - поясняет Сергей Ауслендер.

Атаку на военно-морскую базу в Новороссийске, а также ее последствия прокомментировал и украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко.

«Атака на Новороссийск - это прекрасная новость для страховщиков. Теперь резко пойдут вверх страховки на корабли и грузы. А Новороссийск переваливает 50% товарного экспорта и импорта России. Хорошо было бы, если бы возле порта утонула пара российских сухогрузов.

Тогда России придется конвоировать торговые суда, сбивать их в конвои, а это все будет отпугивать тех, кто боится риска. Кроме того, в Новороссийске нефтяная перевалка. Вот куда должно прилететь и это будет очень болезненно. И Украина имеет все основания бить», - подчеркнул Романенко.

Юрий Романенко напомнил, что российские оккупанты только за последние две недели уничтожила в Украине зерна минимум на 100 млн долларов.

«Потому удар только по одному танкеру покажет России, что удары по Украине приводят к симметричным или ассиметричным последствиям», - рассуждает Романенко, высказав также уверенность, что судоходство в российской части Черного моря должно быть остановлено.

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