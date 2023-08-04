На відео, яке з’явилося в Мережі, видно, як надводний дрон із 450 кг тротилу, атакує судно.

«Оленьогірський горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

«Судячи з цього відео, на яке пропагандон не забув начепити свою лейбу, пошкодження у корабля дуже серйозні. Майже ліг на борт, крен критичний. До берега вони, звісно, його дотягнуть, але треба ставити в док. Півроку ремонту – мінімум. Пробоїна, мабуть, велика», - прокоментував кадри атаки на російський корабель військовий журналіст Сергій Ауслендер

Журналіст підкреслив, що Україна зовсім змінила малюнок війни на морі.

«Не маючи свого флоту і майже не маючи авіації, примудряється завдавати флоту Орди таких втрат. Чорне море стає дуже тісним для великих кораблів, а атаки йдуть уже в російських портах (це Новоросійськ, якщо що)», - зазначив Ауслендер.

Сергій Ауслендер також припустив, що можно очікувати масштабної комбінованої атаки, тобто з моря і повітря, відразу на кілька баз.

У свою чергу громадський активіст і офіцер ЗСУ Євген Карась опублікувавши фото підбитого корабля «Оленьогірський горняк», зазначив, що це українці ганяють ворога «як шавок» по акваторії Чорного моря.

«Досягається дві цілі: пряме знищення об‘єктів противника, потужна деморалізація», - пояснив Карась, додавши, що «бойовики Пригожина» в соцмережах вже морально готові «можем повторить» з Путіним.

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