Россия хочет использовать «вагнеровцев» для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины.

Об этом говорится в срочном предупреждении СБУ, пишет Politeka.net.

«Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе», - сообщают в СБУ.

По данным, которые располагает СБУ, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных вс рф и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев».

«Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами». В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть минск в полномасштабную войну против нашего государства», - рассказали в СБУ.

Отмечается, что информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники СБУ получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего из России, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.

Кроме того, киберспециалисты восстановили и проанализировали информацию на его мобильном телефоне.

В частности, было установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь под видом участника частной военной компании "Вагнер".

«Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о «специальной миссии» на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции», - рассказали в СБУ.

Служба безопасности Украины предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины.

"Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - предупредили в СБУ белорусских военных.

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