У районі на південь від Бахмута тривають жорсткі ближні бої між наступаючими підрозділами ЗСУ та цілою низкою формувань противника.

На цьому напрямку противник ввів цілу низку формувань, констатує координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець.

Так, ймовірно на північ від с.Кліщіївка (між нею та Бахмутом) окупанти збираються контратакувати силами 102-го мотострілецького полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії.

«Також очевидно, що 105-й стрілецький полк мобілізаційного резерву противник збирається ввести в бій на ділянці ЛБС в районі с.Хромово», - повідомляє Машовець, аналізуючи ситуацію на полі бою.

За словами Машовця, між селищами Клещіївка та Андріївка противник також готує чергову серію контратак.

«Загалом, ситуація на південь від м.Бахмут починає набувати рис своєрідної "рівноваги". Командуванню військ противника явно вдалося протягом останнього часу наростити щільність бойових порядків своїх військ на цьому напрямку за рахунок використання цілої низки оперативних резервів (наприклад, всі три окремі десантно-штурмові бригади повітряно-десантних військ, 11-а, 31-я і 83-а, розгорнуті саме в районі м.Бахмут) і дещо пригальмувати темпи настання ЗСУ...», - констатує Машовець.

Однак, каже аналітик, окупантам це не вдається повністю.

Так, на ділянках на північ від Курдюмівки та в районі Клещіївки ЗСУ продовжують атакувати та проводити штурмові дії.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби сталося 40 бойових зіткнень.

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