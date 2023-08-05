Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт не только вкусного, но и довольно насыщенного десерта.

Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для приготовления капкейков рекомендуется использовать порционные бумажные формочки, которые можно уложить в силиконовые или металлические формы.

Используя правильные формы и методы, вы сможете наслаждаться вкусными и красивыми капкейками без лишних хлопот, считает кулинар Клопотенко.

Ингредиенты:

200 г муки

1 ч. ложка какао-порошка

1 ч. ложка разрыхлителя (разрыхлитель теста или соды)

1 яйцо

1 желток

150 г сахара

150 мл кефира

90 мл подсолнечного масла

Красный пищевой краситель

Для крема:

200 мл сливок 33%

2-3 ст. ложки сахарной пудры

200 г крем-сыра

Приготовление:

Шаг 1: Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте 200 г просеянной муки, 1 ч. ложку какао-порошка и 1 ч. ложку разрыхлителя.

Шаг 2: В другой миске взбейте яйцо и 1 желток с 150 г сахара до образования светлой и объемной массы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 3: Добавьте к яичной массе мучную смесь и нежно перемешайте силиконовой лопаткой. Затем влейте 150 мл кефира и 90 мл подсолнечного масла, тщательно, но аккуратно перемешайте. Придайте тесту красный цвет с помощью пищевого красителя, хорошо распределяя его по всему тесту.

Шаг 4: "Мастер Шеф" Клопотенко советует, разложите бумажные формочки для капкейков на противень и наполните их тестом на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой духовке в течение 15-20 минут до готовности. Для проверки, используйте деревянную шпажку, она должна оставаться сухой. Оставьте капкейки остывать полностью.

Шаг 5: Приготовьте крем: В миске миксера взбейте 200 мл холодных сливок с 2-3 ст. ложками сахарной пудры до образования густой консистенции, рекомендует "Мастер Шеф" Клопотенко. Затем добавьте 200 г крем-сыра и продолжайте взбивать еще 5 минут до получения стабильного крема.

Шаг 6: Наполните кондитерский мешок с фигурной насадкой кремом и аккуратно украсьте остывшие капкейки. По желанию, украсьте их крошками капкейка.

Теперь ваши вкусные капкейки "Красный бархат" готовы к угощению! Наслаждайтесь этим сладким десертом вместе с семьей и друзьями, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

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