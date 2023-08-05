Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, для приготовления капкейков рекомендуется использовать порционные бумажные формочки, которые можно уложить в силиконовые или металлические формы.
Используя правильные формы и методы, вы сможете наслаждаться вкусными и красивыми капкейками без лишних хлопот, считает кулинар Клопотенко.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 1 ч. ложка какао-порошка
- 1 ч. ложка разрыхлителя (разрыхлитель теста или соды)
- 1 яйцо
- 1 желток
- 150 г сахара
- 150 мл кефира
- 90 мл подсолнечного масла
- Красный пищевой краситель
Для крема:
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Запорожское направление под угрозой: оккупанты заметно активизировались, где "тормозят" наступление ВСУ
Ужас на Закарпатье, туристки из Киевщины рухнули с моста: "С высоты 20 метров в реку"
"В женских платьях выехали…": Кошевой из "Квартал 95" рассказал о предателях в своем окружении, зацепил и Влада Яму
Ведущая "1+1" Мазур ошеломила невероятным знаком с неба: "Победа Украины уже скоро!"
- 200 мл сливок 33%
- 2-3 ст. ложки сахарной пудры
- 200 г крем-сыра
Приготовление:
Шаг 1: Нагрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте 200 г просеянной муки, 1 ч. ложку какао-порошка и 1 ч. ложку разрыхлителя.
Шаг 2: В другой миске взбейте яйцо и 1 желток с 150 г сахара до образования светлой и объемной массы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 3: Добавьте к яичной массе мучную смесь и нежно перемешайте силиконовой лопаткой. Затем влейте 150 мл кефира и 90 мл подсолнечного масла, тщательно, но аккуратно перемешайте. Придайте тесту красный цвет с помощью пищевого красителя, хорошо распределяя его по всему тесту.
Шаг 4: "Мастер Шеф" Клопотенко советует, разложите бумажные формочки для капкейков на противень и наполните их тестом на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой духовке в течение 15-20 минут до готовности. Для проверки, используйте деревянную шпажку, она должна оставаться сухой. Оставьте капкейки остывать полностью.
Шаг 5: Приготовьте крем: В миске миксера взбейте 200 мл холодных сливок с 2-3 ст. ложками сахарной пудры до образования густой консистенции, рекомендует "Мастер Шеф" Клопотенко. Затем добавьте 200 г крем-сыра и продолжайте взбивать еще 5 минут до получения стабильного крема.
Шаг 6: Наполните кондитерский мешок с фигурной насадкой кремом и аккуратно украсьте остывшие капкейки. По желанию, украсьте их крошками капкейка.
Теперь ваши вкусные капкейки "Красный бархат" готовы к угощению! Наслаждайтесь этим сладким десертом вместе с семьей и друзьями, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.