От Бахмута мы сейчас двигаемся в сторону Горловки, то есть также Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – это высоты, необходимые для движения. Мы движемся также в сторону Горловки, движение не такое быстрое, это сотни метров от высоты к высоте. Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
«От одной высоты к другой мы движемся на юг, то есть в сторону от Бахмута, пока в таком режиме идет выдавливание вражеских войск где-то по 100, 200, 500 метров. Не раз говорилось также, что важно и Запорожское направление для перерезания сухопутного коридора в Крым. В данный момент идет преодоление линии Суровкина нашими вооруженными силами.
Две сейчас локации есть на Запорожском фронте, где предположительно будут наши прорывы – это уже понятно, будет южнее Орехово и Работино. Мы сейчас как раз работаем в Работино и движемся в сторону Токмака.
То есть вот эти два направления приоритетные, динамика сейчас есть говорит о том, что прорвем мы их точно в августе месяце под конец, уже будем находиться на оперативном просторе» - заключил эксперт.
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Также по словам эксперта, ВСУ перерезали железнодорожную ветку на Мелитополь с Джанкоя, которой оккупанты перебрасывали военные грузы на фронт.
Джанкой, что в Крыму – это тоже один из военных хабов, где расходятся в три стороны железнодорожные пути, то есть там весь поток военных грузов и на Севастополь, и в сторону Херсона, и в сторону Мелитополя.
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