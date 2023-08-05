Сейчас есть две горячих точки на фронте, где могут быть прорывы в течение этого месяца.

От Бахмута мы сейчас двигаемся в сторону Горловки, то есть также Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – это высоты, необходимые для движения. Мы движемся также в сторону Горловки, движение не такое быстрое, это сотни метров от высоты к высоте. Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«От одной высоты к другой мы движемся на юг, то есть в сторону от Бахмута, пока в таком режиме идет выдавливание вражеских войск где-то по 100, 200, 500 метров. Не раз говорилось также, что важно и Запорожское направление для перерезания сухопутного коридора в Крым. В данный момент идет преодоление линии Суровкина нашими вооруженными силами.

Две сейчас локации есть на Запорожском фронте, где предположительно будут наши прорывы – это уже понятно, будет южнее Орехово и Работино. Мы сейчас как раз работаем в Работино и движемся в сторону Токмака.

То есть вот эти два направления приоритетные, динамика сейчас есть говорит о том, что прорвем мы их точно в августе месяце под конец, уже будем находиться на оперативном просторе» - заключил эксперт.

Также по словам эксперта, ВСУ перерезали железнодорожную ветку на Мелитополь с Джанкоя, которой оккупанты перебрасывали военные грузы на фронт.

Джанкой, что в Крыму – это тоже один из военных хабов, где расходятся в три стороны железнодорожные пути, то есть там весь поток военных грузов и на Севастополь, и в сторону Херсона, и в сторону Мелитополя.

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