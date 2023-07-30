Украинские войска активно продвигаются к южным окраинам города с целью захвата высот реки Бахмутки. Как только ВСУ смогут пересечь эту реку и оказаться на восточном берегу, российским войскам придется покинуть Бахмут. Об этом высказался военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.
Стратегия ВСУ не предусматривает прямого вторжения в сам город, а нацелена на окружение оккупантов за пределами Бахмута. Такой подход призван причинить значительные потери противнику и предотвратить возможность российской пропаганды изобразить события в положительном свете перед своим населением.
"К тому же наши войска не будут входить в сам город. Они возьмут оккупантов в кольцо за Бахмутом. Информационно для россиян это будет огромное поражение, которое они не смогут продать своему населению" - высказался эксперт.
В связи с этим, российские войска пытаются провести наступление на Лимано-Купянском направлении в поисках успешных результатов.
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Также по словам эксперта, в районе Старомайорского мы зашли на основную линию обороны россиян, и тоже самое мы выполнили в районе Работино, двигаемся южнее в направлении на Токмак. Западнее Роботино уходим на юго-восток с обходом некоторых линий обороны и обходом высот.
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