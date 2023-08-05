На левом оккупированном берегу Херсонщины, российские захватчики приняли решение ограничить посещение Арабатской Стрелки, и при этом усиливают свою военную присутствие в этом районе.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Российские захватчики хорошо осознают возможности украинских вооруженных сил, включая способность полностью контролировать Чонгарские мосты.

"Там с одной и другой стороны легко перекрыть входы или вообще не запускать никого и разместить на Арабатской Стрелке большое количество военных объектов" - заключил эксперт.

Перетаскивание военной артиллерии HIMARS на левый берег позволяет украинским силам контролировать Армянск, что может стать стратегическим выигрышем. Вероятно, именно с целью предотвратить такие возможности, российские оккупанты полностью ограничили доступ гражданского населения на Арабатскую Стрелку.

Ранее эксперт также добавил, что повальное затопление российских судов в Черном море будет зависеть от количества произведенных БЭКов. Однако, как считает Свитан, с назначением нового руководства, производство БЭКов будет поставлено на промышленную основу.

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