На левом оккупированном берегу Херсонщины, российские захватчики приняли решение ограничить посещение Арабатской Стрелки, и при этом усиливают свою военную присутствие в этом районе.
Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Российские захватчики хорошо осознают возможности украинских вооруженных сил, включая способность полностью контролировать Чонгарские мосты.
"Там с одной и другой стороны легко перекрыть входы или вообще не запускать никого и разместить на Арабатской Стрелке большое количество военных объектов" - заключил эксперт.
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Перетаскивание военной артиллерии HIMARS на левый берег позволяет украинским силам контролировать Армянск, что может стать стратегическим выигрышем. Вероятно, именно с целью предотвратить такие возможности, российские оккупанты полностью ограничили доступ гражданского населения на Арабатскую Стрелку.
Ранее эксперт также добавил, что повальное затопление российских судов в Черном море будет зависеть от количества произведенных БЭКов. Однако, как считает Свитан, с назначением нового руководства, производство БЭКов будет поставлено на промышленную основу.
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