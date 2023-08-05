После атаки дронов на Москву украинские спецслужбы подготовят новую более серьезную операцию, так как в российской столице и около нее есть много интересных военных объектов.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, предыдущие атаки дронами были "разведкой боем", после которой последуют более серьезные удары. Как отмечает Свитан, вокруг Москвы и в самой столице есть много военных объектов, которые могут быть атакованы.

"В Москве и Подмосковье очень много военных объектов – система управления, система принятия решений, системы передачи данных, серверные, производственные мощности, проектное бюро и прочее. То есть, там ну просто можно так сказать "клондайк для Буданова". Скорее всего, Главное управление разведки выполнит свою задачу по уничтожению этих военных объектов. То, что мы видели сейчас, это несколько волн, в основном разведчиков, потому что надо было сделать так называемую разведку боем", - говорит Роман Свитан.

По его словам, неплохая схема БпЛА-управления, видно, что практически туда куда должны были попасть, туда и попали.

"Вот после таких разведывательных полетов обычно идут основные волны. Причем то, что пишут, правильно пишут – по разным высотам, с разных схем, "звездочка" так называемая, с разных азимутов, с разных сторон заходить на одну цель. И тогда наступает пресыщение системы ПВО противника, и часть беспилотников точно попадет в ту цель, которая назначена", - добавил Свитан.

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