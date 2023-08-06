На южном направлении Вооруженные силы Украины успешно прорвали первую линию обороны противника в некоторых участках. К началу осенних дождей украинские защитники смогут продвинуться до Азовского побережья. Об этом рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В настоящее время украинские силы проделали путь сквозь минные поля, установленные российскими войсками, что сделает дальнейшие наступления более удобными.

Следующим шагом будет разрушение инженерных сооружений, которые были воздвигнуты российскими силами в течение долгого времени. Украинские защитники готовят плацдарм для продвижения основных сил вперед.

Также эксперт высказался о последних движениях в направлении Крыма:

"Огневой контроль над Крымом есть, как только мы начали работать по Крымскому мосту. Но огневого контроля недостаточно силами средствами, которые мы имеем" - сказал эксперт, напомнив, что сейчас ВСУ нуждаются в дополнительной технике для более активного продвижения.

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