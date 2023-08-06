Это одна из основных высот, которая контролирует ближайшие несколько десятков, а то и около сотни километров

На востоке ситуация остается крайне сложной. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, Вооруженным Силам Украины удается постепенно вытеснять оккупантов с важных стратегических высот. Военный эксперт, опытный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, раскрыл некоторые детали текущей ситуации.

Он отметил, что украинские бойцы активно продвигаются от Бахмута на севере к югу в направлении Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Эти высоты, расположенные на примерно 200 метрах над уровнем моря, являются важными стратегическими пунктами.

Кроме того, Свитан сообщил, что общее движение украинских войск направлено на Горловку, где высоты уже достигают 300 метров.

"Это одна из основных высот, которая контролирует ближайшие несколько десятков, а то и около сотни километров. С Горловских высот украинским войскам будет возможно продвигаться в сторону Бахмута, но по другой гряде, проходящей через Попасную. Это позволит отрезать Соледарско-Бахмутскую группировку от основных сил противника" - поделился эксперт.

Также эксперт сообщал, в настоящее время украинские силы проделали путь сквозь минные поля, установленные российскими войсками, что сделает дальнейшие наступления более удобными.

Следующим шагом будет разрушение инженерных сооружений, которые были воздвигнуты российскими силами в течение долгого времени.

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