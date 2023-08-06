ВСУ продолжают продвигаться по нескольким направлениям, подготавливая плацдармы для будущего продвижения уже за основные линии обороны оккупантов. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«По Угледару там все просто, там же дачи юго-западнее и юго-восточнее от него, это в сторону Никольского. Ну отдачи – это же сезон вишни, поэтому наши пошли, скорее всего, немного потрусить россиян. Выбить их так хорошо, как хорошие вишни.

Но это пока что не знаковое выбивание россиян, это занятие лучших позиций, выдавление россиян из утраченных территорий.

Сейчас мы разбираем первые линии обороны, идут одни за другими населенные пункты, очень правильную тактику избрали наши командиры на Запорожском участке также.

Подрезание идет постоянно по всей линии Временского выступа, работаем в районе Старомайорского, в сторону Урожайного. Самое страшное уже прошли – минные поля прошли, определенные рубежи» - делится эксперт.

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