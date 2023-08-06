Там есть несколько опасных направлений, которые мы контролируем с помощью артиллерии, добавляет эксперт.

На линии Купянск-Сватово-Кременная оккупанты все еще могут атаковать и наступать, там больше сотни тысяч человек у них есть. Они готовились наступать в сторону Лимана и движению в сторону с Валуек на Купянск, с востока Кременной, готовились полгода.

Об этом рассказал военный эксперт, опытный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Они готовились двигаться, но здесь подстилающая поверхность, четыре реки практически, междуречье тоже. И там между всеми стыками рек они пытаются как-то наступать, но широкомасштабно не получится, сама поверхность не даст.

Там есть несколько опасных направлений, которые мы контролируем с помощью артиллерии и как только начинает двигаться российская техника, мы тут же ее уничтожаем. Их планированное движение они не могут начать даже, наступают точечно рейдами – не более.

В этот же район приезжал Шойгу, но только потому, что он ближе всего к российской границе. От Валуек несколько десятков километров, полчаса и можно из рф на фронт попасть ради картинки» - делится эксперт.

Также эксперт добавил, украинские бойцы активно продвигаются от Бахмута на севере к югу в направлении Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Эти высоты, расположенные на примерно 200 метрах над уровнем моря, являются важными стратегическими пунктами.

Кроме того, Свитан сообщил, что общее движение украинских войск направлено на Горловку, где высоты уже достигают 300 метров.

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