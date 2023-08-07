Во временно оккупированном Крыму произошли очередные "тревожные собвтия", власти сообщили о взрывах, которые произошли вблизи Крымского моста, а позднее было зафиксировано отключение освещения в этой области.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, высказал свое мнение о логике наступательных действий украинских Сил обороны на юге страны. Он считает, что такое движение имеет больший смысл, чем наступления на востоке.

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Перерезание сухопутного коридора, соединяющего Россию с оккупированным Крымом, является ключевым моментом для успешного уничтожения крымской военной группировки противника.

Он подчеркнул, что украинская армия имеет достаточное количество своих ракет, включая "Нептун", чтобы вывести из строя Крымский мост с Азовского побережья. Это даст возможность окружить и добить российские группировки, находящиеся в Запорожье, Херсоне и Крыму.

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"Сейчас небходимо истребить крымский гарнизон, что находится фактически в телу, они не должны снова ударить нам в спину, как это было в прошлом году" - заключил эксперт.

Также ранее эксперт подметил, все суда российского флота, которые находятся в этом закрытом пространстве Черного моря, с точки зрения военных легкая мишень, они как в мышеловке. А у Украины уже есть средства собственного производства, которыми можно их поражать и топить.

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