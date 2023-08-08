Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить освежющий салат. Этот салат считается идеальным сочетанием ингредиентов: зерна пшеницы, сочные помидоры, насыщенные оливки и сладкий лук прекрасно дополняются свежей мятой и кисленькой заправкой с лимоном и маслом, делится "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- 100 г пшеницы
- 150 г оливок без косточек
- 2 томата
- 185 г сыра
- 2 веточки мяты
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 синий лук
- Сок ½ лимона
- Соль по вкусу
Инструкция:
Шаг 1: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Высыпьте 100 г пшеницы в кастрюлю, залейте 300 мл воды, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите пшеницу еще 30-40 минут. Дайте готовой пшенице немного остыть.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Пламя охватило квартиры с 1 по 9 этажа: оккупанты жестоко ударили по многоэтажке
Одесситы устроили штурм секонд-хенда, кадры безумия: "Как звери какие-то себя ведут"
Ухудшило положение наших: у ВСУ новая опасность на Купянском и Лиманском направлении
Живет всю войну за границей: Стало известно чем занимается сын Денисенко, предложивший запретить на три года выезд мужчинам после победы
Шаг 2: Очистите синюю луковицу и нарежьте ее тонкими четвертькольцами. Томаты помойте и нарежьте большими кубиками, а оливки нарежьте толстыми кружочками. Выложите все овощи и оливки в миску, делится "Мастер Шеф" Клопотенко
Шаг 3: Разрежьте сыр на длинные брусочки, а затем нарежьте его большими кубиками.
Шаг 4: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, добавьте нарезанный сыр в миску к овощам, а также добавьте остывшую пшеницу и листиками мяты. Посолите салат по вкусу, выжмите сок половины лимона и полейте салат 2 столовыми ложками подсолнечного масла.
Шаг 5: Перемешайте салат и подавайте его к столу. Если вы предпочитаете тёплые салаты, то пшеницу можно не охлаждать полностью перед приготовлением салата, рекомендует "Мастер Шеф" Клопотенко.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.