Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить освежющий салат. Этот салат считается идеальным сочетанием ингредиентов: зерна пшеницы, сочные помидоры, насыщенные оливки и сладкий лук прекрасно дополняются свежей мятой и кисленькой заправкой с лимоном и маслом, делится "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

100 г пшеницы

150 г оливок без косточек

2 томата

185 г сыра

2 веточки мяты

2 ст. л. подсолнечного масла

1 синий лук

Сок ½ лимона

Соль по вкусу

Инструкция:

Шаг 1: "Мастер Шеф" Клопотенко рассказывает, подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Высыпьте 100 г пшеницы в кастрюлю, залейте 300 мл воды, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите пшеницу еще 30-40 минут. Дайте готовой пшенице немного остыть.

Шаг 2: Очистите синюю луковицу и нарежьте ее тонкими четвертькольцами. Томаты помойте и нарежьте большими кубиками, а оливки нарежьте толстыми кружочками. Выложите все овощи и оливки в миску, делится "Мастер Шеф" Клопотенко

Шаг 3: Разрежьте сыр на длинные брусочки, а затем нарежьте его большими кубиками.

Шаг 4: "Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, добавьте нарезанный сыр в миску к овощам, а также добавьте остывшую пшеницу и листиками мяты. Посолите салат по вкусу, выжмите сок половины лимона и полейте салат 2 столовыми ложками подсолнечного масла.

Шаг 5: Перемешайте салат и подавайте его к столу. Если вы предпочитаете тёплые салаты, то пшеницу можно не охлаждать полностью перед приготовлением салата, рекомендует "Мастер Шеф" Клопотенко.

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