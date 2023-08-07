И заключается она в дефиците резервов, пишет Politeka.net. Об этом сообщил журналист и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов.

«Как на Юге, так и на Востоке. Их очень мало и противник не спешит их вводить в бой. В первую очередь потому, что не знает, где именно они будут нужнее завтра. Где треснет первая линия обороны и начнется прорыв. Они не знают, а мы планами не делимся…», - рассказал Кирилл Сазонов.

Боец ВСУ отметил, что никто не знает, где будет провал в обороне врага.

«Второе – эти самые резервы не просто стоят в ожидании, они являются гарнизоном второй линии обороны. И если их оттуда бросить в бой, то в случае прорыва удерживать вторую линию будет некем. Возможно, в штабе росармии смирились с потерей первой линии, во всяком случае, на Юге. На Востоке в районе Авдеевки и Бахмута они отступать не хотят, даже пытаются контратаковать. Результата ноль, только теряют людей», - сообщил боец ВСУ о происходящем на поле боя.

Также Кирилл Сазонов предположил, что новая волна мобилизации в россии неизбежна. И состояится она достаточно скоро, возможно, в сентябре.

Прошлые мобилизированные, подчеркнул Сазонов, заканчиваются.

«Вот только резервы им нужны уже сегодня, а от приказа про мобилизацию до попадания на фронт пройдет пару месяцев сборов и полигона. Отправлять совсем зеленых сразу на позиции? Они пробовали, потери сумасшедшие», - напомнил Кирилл Сазонов.

Журналист также высказал сомнения в гипотетической помощи живой силой из Северной Кореи. Также, как и в африканских наемников, которых мало и изменить ситуациб на фронте они не смогут.

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