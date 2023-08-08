Озвучены новые данные по страшным последствиям удара оккупантов по городу Покровск.

Как сообщает министр МВД Игорь Клименко, по состоянию на утро 8 августа погибли 7 человек.

Количество пострадавших увеличилось до 67. Из них 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

«Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов», – сообщил Игорь Клименко.

Напомним, ранее стало известно, что одной из жертв атаки стал полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

По данным прокуратуры, российские оккупанты ударили по Покровску ракетами «Искандер».

В результате атаки пострадали жилые дома и другие гражданские объекты.

Несколько многоэтажек в центральной части города, частные дома, магазины, здание пенсионного фонда и машины.

Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте обстрела.

Россияне ударили по центру Покровска вчера вечером. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Попали в центр города.

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Также сообщалось, что враг ударил в многоэтажку в Запорожской области.

Также сообщалось о пожаре, вспыхнувшем после ракетного удара посреди ночи.