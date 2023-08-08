Как сообщает министр МВД Игорь Клименко, по состоянию на утро 8 августа погибли 7 человек.
Количество пострадавших увеличилось до 67. Из них 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.
«Восстанавливаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов», – сообщил Игорь Клименко.
Напомним, ранее стало известно, что одной из жертв атаки стал полковник службы гражданской защиты, заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.
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По данным прокуратуры, российские оккупанты ударили по Покровску ракетами «Искандер».
В результате атаки пострадали жилые дома и другие гражданские объекты.
Несколько многоэтажек в центральной части города, частные дома, магазины, здание пенсионного фонда и машины.
Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте обстрела.
Россияне ударили по центру Покровска вчера вечером. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Попали в центр города.
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