Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по населенному пункту в Харьковской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы на село Кругляковка Купянского района вечером 7 августа.

Последствия очень трагичны.

«Повреждены шесть домов. Погибли два человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. Четверо человек – мужчины 46-ти, 59-ти и 61-го года и 60-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы. Еще одна гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась», - рассказали в ОГА.

Также пострадали и были госпитализированы двое сотрудников ГСЧС – 22-х и 46-ти лет, и 2 сотрудника Нацполиции 21-го и 24-х лет.

«Все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет», - подчеркнули в Харьковской ОГА.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометам и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Еще одна атака произошла сегодня утром. Так, около 9:20 враг обстрелял Казачью Лопань Харьковского района.

Пострадали двое мужчин, госпитализированные в тяжелом и среднем состоянии.

Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

«На Купянском направлении продолжаются боевые действия. За прошедшие сутки враг предпринял неудачные попытки идти в наступление в районах Синьковки и севернее Ивановки. Под огнем наших защитников отступил с потерями», – сообщили в ОГА об обстановке на этом участке фронта.

Напомним, число погибших от российских ракетных ударов по жилому дому в Покровске достигло семи. Также известно о более 80-ти пострадавших.

Около половины из пострадавших - сотрудники полиции и спасатели, приехавшие на место первого ракетного удара для помощи пострадавшим и попавшие под повторный удар.

«Покровск. 8 августа ликвидировано пять очагов пожаров на общей площади 75 кв. в жилом доме и гостинице. По предварительной информации, под завалами людей нет. Проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме», – говорится в новом сообщении.

Последние новости Украины:

Россияне накрыли жилые дома и лицеи из "Градов".

Также сообщалось, что Россия устроила ад на Луганском фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне после ракетного удара сбросили на Харьковщину авиабомбы.