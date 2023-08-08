Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, самое важное – использование соли крупного помола, которая сохраняет свою структуру во время запекания, позволяя голеням поглощать необходимое количество соли. Рекомендуется использовать поваренную, морскую или гималайскую соль. Использование мелкого помола может привести к пересолу мяса, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Рецепт запеченных куриных голеней в духовке по версии "Мастер Шефа" Клопотенко:
Ингредиенты:
- 7 голеней
- 3 столовые ложки подсолнечного масла
- 4 столовые ложки соли крупного помола
Пошаговая инструкция:
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Шаг 1
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, выбрав режим верхнего и нижнего нагрева, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 2
Подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.
"Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, равномерно разместите на противне 7 голеней, обеспечив расстояние порядка 3 см между ними, чтобы достичь равномерной пропекаемости и золотистой корки.
Посыпьте голени 4 столовыми ложками соли крупного помола, равномерно распределяя ее.
Сбрызните сверху голеней 3 столовыми ложками подсолнечного масла, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 3
Поместите противень с голенями в разогретую духовку.
Запекайте голени в течение 40 минут.
Готовые запеченные голени должны приобрести мягкость и золотистую корку.
Шаг 4
После приготовления извлеките голени из духовки.
Остудите немного перед подачей к столу, чтобы они не оставались слишком горячими.
"Мастер Шеф" Клопотенко напоминает, при подаче к столу можно аккуратно постучать кончиком косточки о противень, чтобы удалить лишнюю соль.
Рекомендуется подавать запеченные голени к столу пока они теплые, чтобы насладиться вкусом и ароматом.
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