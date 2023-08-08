Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, самое важное – использование соли крупного помола, которая сохраняет свою структуру во время запекания, позволяя голеням поглощать необходимое количество соли. Рекомендуется использовать поваренную, морскую или гималайскую соль. Использование мелкого помола может привести к пересолу мяса, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Рецепт запеченных куриных голеней в духовке по версии "Мастер Шефа" Клопотенко:

Ингредиенты:

7 голеней

3 столовые ложки подсолнечного масла

4 столовые ложки соли крупного помола

Пошаговая инструкция:

Шаг 1

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, выбрав режим верхнего и нижнего нагрева, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2

Подготовьте противень, покрыв его пергаментной бумагой.

"Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, равномерно разместите на противне 7 голеней, обеспечив расстояние порядка 3 см между ними, чтобы достичь равномерной пропекаемости и золотистой корки.

Посыпьте голени 4 столовыми ложками соли крупного помола, равномерно распределяя ее.

Сбрызните сверху голеней 3 столовыми ложками подсолнечного масла, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 3

Поместите противень с голенями в разогретую духовку.

Запекайте голени в течение 40 минут.

Готовые запеченные голени должны приобрести мягкость и золотистую корку.

Шаг 4

После приготовления извлеките голени из духовки.

Остудите немного перед подачей к столу, чтобы они не оставались слишком горячими.

"Мастер Шеф" Клопотенко напоминает, при подаче к столу можно аккуратно постучать кончиком косточки о противень, чтобы удалить лишнюю соль.

Рекомендуется подавать запеченные голени к столу пока они теплые, чтобы насладиться вкусом и ароматом.

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