Ее суть раскрыл военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет Politeka.net.
«К сожалению, российские планирующие бомбы как были, так и остаются большой проблемой наступления СОУ, и не только наступления. На сегодняшний день, мы так и не имеем эффективного способа уничтожения российской авиации на подлёте к локации сброса бомбы, либо непосредственно в ней», - констатировал Коваленко.
Это, по словам эксперта, обусловлено тем, что эта локация может находится за 20-30 км от ЛБС, что исключает поражение такого самолёта ЗРК и тем более из ПЗРК.
«Противодействовать авиацией мы так же не можем, поскольку наша авиация не имеет на вооружение ракетные комплексы большого радиуса действия. Собственно, проблема в отсутствии достаточного количества ПВО большого радиуса действия и авиации с соответствующими ракетными комплексами», - пояснил Коваленко.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
В Киеве бушует пожар в многоэтажке, огонь вырывается из окон: "Держитесь..."
Россия атаковала многоэтажный дом в Покровске: первые подробности
Россияне допустили новую ошибку на поле боя, ВСУ уже воспользовались: "Благодаря этому удалось…"
Ужасный взрыв всколыхнул Полтаву, есть пострадавшие: вещи аж вылетели из квартир
Эксперт также подтвердил, что, модули коррекции и управления полётом бомбы у россиян кустарные, так как бомбы могут не раскрыться или боеприпас может вообще не взорваться.
«Но даже если из 10 бомб 5 сработают как надо - это проблема. И эта проблема явная», - подчеркнул Александр Коваленко.
Последние новости Украины:
Оккупанты забросали дома на Харьковщине авиабомбами.
Россияне накрыли жилые дома и лицеи из "Градов".