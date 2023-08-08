Проблему, которая остается актуальной не только на фронте, необходимо как можно быстрее решить.

Ее суть раскрыл военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет Politeka.net.

«К сожалению, российские планирующие бомбы как были, так и остаются большой проблемой наступления СОУ, и не только наступления. На сегодняшний день, мы так и не имеем эффективного способа уничтожения российской авиации на подлёте к локации сброса бомбы, либо непосредственно в ней», - констатировал Коваленко.

Это, по словам эксперта, обусловлено тем, что эта локация может находится за 20-30 км от ЛБС, что исключает поражение такого самолёта ЗРК и тем более из ПЗРК.

«Противодействовать авиацией мы так же не можем, поскольку наша авиация не имеет на вооружение ракетные комплексы большого радиуса действия. Собственно, проблема в отсутствии достаточного количества ПВО большого радиуса действия и авиации с соответствующими ракетными комплексами», - пояснил Коваленко.

Эксперт также подтвердил, что, модули коррекции и управления полётом бомбы у россиян кустарные, так как бомбы могут не раскрыться или боеприпас может вообще не взорваться.

«Но даже если из 10 бомб 5 сработают как надо - это проблема. И эта проблема явная», - подчеркнул Александр Коваленко.

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