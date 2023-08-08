Под обстрелами вновь находились Бериславский, Херсонский и часть Каховского района, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонщины.

Российские оккупанты били по мирным жилым кварталам из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, самолетов. Оккупанты также сбрасывали боеприпасы из БпЛА.

«Сильным обстрелам из РСЗО и артиллерии подвергся Херсон. В микрорайоне «Корабел», Днепровском и материковой части Корабельного района зафиксированы повреждения памятников, административных зданий, многоэтажных и частных домов, автомобилей, хозяйственных построек», - рассказали в полиции.

Также от обстрелов пострадало помещение Пункта несокрушимости.

В Садовом в результате артиллерийских обстрелов минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 51-летний местный. Мужчину госпитализировали. Также пострадал 68-летний мужчина в Никольском.

Авиаудары наносились по Казацкому, Томарино и Одрадокаменке - там повреждены дома, дорожное полотно, сельхозугодие. Также под артиллерийскими обстрелами находились Токаревка, Зеленовка, Янтарное.

Добавим, что полиция и СБУ продолжает охоту на предателей. Так, в Херсонской области был разоблачен бывший правоохранитель, который работал на врага

"42-летний житель Херсона, который до 2021 года проходил службу в различных подразделениях полиции, в том числе и во внутренней безопасности, во время временной оккупации региона работал в незаконно созданном следственном изоляторе", - рассказали в полиции.

Тем временем на левобережье Херсонщины, в частности в Каховке, российские военные распространили фейки об отводе своих войск.

Кроме того, оккупанты отключили российскую мобильную связь и проводной интернет, в то время, когда по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

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Также сообщалось, что ВСУ взяли Крым под оперативный контроль.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты жестоко ударили по многоэтажке.