Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить блюдо с остринкой.

Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказывает, мексиканская кухня славится множеством разнообразных специй и трав. По вашему предпочтению, вы можете обогатить блюдо более сладкой или копченой паприкой, зеленым чабрецом или острым зеленым халапеньо, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты для супа:

200 г красной фасоли

20 мл оливкового масла

2 зубчика чеснока

1 красный лук

1/2 перца чили

300 г томатов пелати (или свежих томатов)

2 щепотки тмина

1 зеленый сладкий перец

200 г кукурузы (замороженных зерен)

1 пучок кинзы

сок 1 лайма

соль по вкусу

Пошаговый процесс:

Шаг 1

Выберите 200 г красной фасоли, тщательно удалив поврежденные бобы. Промойте их под холодной водой. Поместите фасоль в глубокую миску, залейте водой и оставьте на ночь для замачивания. Утром слейте воду и промойте бобы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2

Очистите 1 красный лук и 2 зубчика чеснока. Половину перца чили разрежьте, избавившись от семян, затем мелко нарежьте, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте 20 мл оливкового масла. Обжаривайте на нем лук, чеснок и перец около 5 минут, постоянно помешивая.

Добавьте в кастрюлю 1 литр воды, 300 г томатов пелати (или свежих томатов), предварительно нарезанных. Также добавьте замоченную фасоль, 2 щепотки тмина. Доведите смесь до кипения и варите на маленьком огне в течение 30 минут.

Шаг 3

Добавьте 200 г замороженных кукурузных зерен и нарезанный кубиками зеленый сладкий перец. Приправьте суп солью по вкусу. Продолжайте варить еще 5-7 минут.

Когда суп готов, добавьте измельченную зелень кинзы и сок 1 лайма, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Последний шаг

Подавайте острый мексиканский суп с фасолью горячим. Перед употреблением дайте блюду постоять минимум 30 минут, чтобы ароматы хорошо пропитались.

"Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, следуя этому рецепту, вы сможете насладиться вкусным и острым мексиканским супом с фасолью, превращая обед или ужин в настоящий кулинарный праздник.

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