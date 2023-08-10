Звезда проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказывает, мексиканская кухня славится множеством разнообразных специй и трав. По вашему предпочтению, вы можете обогатить блюдо более сладкой или копченой паприкой, зеленым чабрецом или острым зеленым халапеньо, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Ингредиенты для супа:
- 200 г красной фасоли
- 20 мл оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 красный лук
- 1/2 перца чили
- 300 г томатов пелати (или свежих томатов)
- 2 щепотки тмина
- 1 зеленый сладкий перец
- 200 г кукурузы (замороженных зерен)
- 1 пучок кинзы
- сок 1 лайма
- соль по вкусу
Пошаговый процесс:
Шаг 1
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Выберите 200 г красной фасоли, тщательно удалив поврежденные бобы. Промойте их под холодной водой. Поместите фасоль в глубокую миску, залейте водой и оставьте на ночь для замачивания. Утром слейте воду и промойте бобы, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 2
Очистите 1 красный лук и 2 зубчика чеснока. Половину перца чили разрежьте, избавившись от семян, затем мелко нарежьте, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте 20 мл оливкового масла. Обжаривайте на нем лук, чеснок и перец около 5 минут, постоянно помешивая.
Добавьте в кастрюлю 1 литр воды, 300 г томатов пелати (или свежих томатов), предварительно нарезанных. Также добавьте замоченную фасоль, 2 щепотки тмина. Доведите смесь до кипения и варите на маленьком огне в течение 30 минут.
Шаг 3
Добавьте 200 г замороженных кукурузных зерен и нарезанный кубиками зеленый сладкий перец. Приправьте суп солью по вкусу. Продолжайте варить еще 5-7 минут.
Когда суп готов, добавьте измельченную зелень кинзы и сок 1 лайма, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
Последний шаг
Подавайте острый мексиканский суп с фасолью горячим. Перед употреблением дайте блюду постоять минимум 30 минут, чтобы ароматы хорошо пропитались.
"Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, следуя этому рецепту, вы сможете насладиться вкусным и острым мексиканским супом с фасолью, превращая обед или ужин в настоящий кулинарный праздник.
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