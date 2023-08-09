Украинский защитник Юрий Федоренко рассказал, какая ситуация на Луганском направлении. Об этом военный рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Что касается Купянского направления, какая ситуация, противник накопил достаточно мощную ударную группировку, силы и средства, чтобы штурмовать мобилизованными представителями "шторм z", а также некоторыми военными частями, которые имеют более профессиональную подготовку. Также подтянул танки, БМП, артиллерийские средства и БПЛА", - рассказал военный.

Защитник добавил, что благодаря собранным силам на протяжении последних 10 дней оккупанты штурмовали ряд участков на Луганском направлении. Но противник не имеет существенных успехов в своих операциях, ведь силам обороны удается отбивать навал врага и удерживать позиции и при этом уничтожать ударно-штурмовой потенциал.

А позавчера противник пытался возобновить успех в районе населенного пункта Новоселовское. Там оккупантам удалось вывести на первые улицы села три единицы техники. И после этого никто из них не вернулся обратно к себе на базу. Один был уничтожен артиллерийским огнем, а второй был уничтожен специальным средствам, а третий подбили пехотинцы.

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