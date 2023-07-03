Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал командир роты БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

«Если говорить о ситуации вокруг города Бахмут, то есть существенные успехи по флангам. Потому что примерно месяц назад как удалось значительно переломить ситуацию и от активной обороны перейти к ударно-штурмовым действиям. В результате по флангам удалось существенно продвинуться вперед и занять более выгодные позиции.

В то же время Силы оброны Украины продолжают двигаться вперед, каждый метро нашей земли дается тяжело, но успехи есть. И действительно, инициатива перешла полностью на сторону Сил обороны», - сообщил Федоренко.

По его словам, российские силы используют комбинированную тактику совмещения сил. Оккупанты бросают в бой и «регулярщиков», и наемников и спецназовцев.

То есть противник пытается комбинировать свою живую силу, чтобы удержать город Бахмут, но им это не удается.

При этом Бахмутское направление остается для россиян приоритетным.

«На нем скупчено максимальное количество огневых, технических средств, средств аэроразведки, ударных БПЛА, это все не дает ему удерживать стабильную ситуацию, и тактическое преимущество перешло на сторону сил обороны», – заверил Федоренко.

Тем временем украинский защитник, который ведет телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон», сообщил, что ситуация вокруг Бахмута очень тяжелая.

«Топчемся на месте под Берховкой и Клещиевкой, все слишком тяжело…», - сообщил «демон», подчеркнув, что россияне снова бросили резервы.

Добавим, что в Сети появились кадры «демилитаризации» танка Т-62М оккупантов.

На видео видно, как российский танк проезжает по дороге, где расположены противотанковые мины в два ряда. Похоже, что экипаж машины заметил угрозу в виде мин, но уже было слишком поздно. Заявляется также, что именно русские военные и минировали дорогу.

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