Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация в районе Старомлиновки на южном фронте. Об этом специалист рассказал в интервью на 24-м канале.

Как отметил специалист, у оккупантов не хватает резервов, чтобы закрыть полностью южный фронт. И есть участки, где находятся несколько полков и когда ВСУ пройдут основную линию обороны ниже Старомайорского, там уже будут очаговые сопротивления. При этом стратегические резервы оккупантов находятся в Токмаке и Мариуполе.

Поэтому то, что после прохода линии обороны можно спокойно идти к Азовскому морю - не верно, ведь Россия может ударить в фланги. Поэтому нужно расширять плацдармы для будущего прорыва сил обороны.

При этом сейчас ВСУ активно работают над расширением плацдарма в районе урожайного. Там ВСУ уже полторы недели выполняют задачи. После этого Силы обороны продолжат дальше двигаться в сторону Старомлиновки, за которой оперативное пространство.

"Но все равно тяжело, россияне кидают последние резервы и вгрызаются зубами за эту землю. Боятся отдать, потому что прекрасно понимают, что прорыв в этой точке схлопывает фронт Запорожский. Потом им придется разворачиваться флонтально на юг с Донецка на Волноваху", - сообщил специалист.

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