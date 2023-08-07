Военный эксперт Роман Свитан рассказал, при каких условиях Россия может прорвать фронт на Луганском направлении. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала.

"В той конфигурации, которая сейчас есть невозможно россиянам какие-то большие подвижки. Увеличением допустим, в раза два сил и средств на этом участке может было бы возможно. Но это тогда им нужно уйти с Запорожского и Херсонского направления и перебросить те 150 тысяч на Луганское направление", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что сейчас у Украины хорошие успехи на Запорожском фронте. Там удалось отбить позиции в районе дач под Угледаром. Это старые позиции ВСУ, которые были у россиян, но подвернулся удачный момент для их возвращения.

А вот вот на времеевском выступе ситуация еще интересней. Там ВСУ продолжают двигаться в сторону Старомлиновки. Если силам обороны получится это сделать, то за ней уже находится оперативный простор противника и никто силы обороны не остановит.

Они могут после этого выйти к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор. Для этого не обязательно даже бороться за большие города, где есть большой гарнизон россиян, а выйти напрямую.

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